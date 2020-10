Eishockey Straubing Tigers informieren über Rückabwicklung der bereits bezahlten Dauerkarten-Beiträge

Foto: 123rf.com

Am Wochenende, 24. und 25. Oktober, gingen in der Geschäftsstelle der Straubing Tigers mehrere Mails von Dauerkarten-Abonnenten ein, die sich nach ihrer Kundennummer erkundigten. Diese würde für einen Verzicht auf Rückzahlung ihres Dauerkarten-Beitrags per Abwicklung über die Homepage www.eishockeyretter.de benötigt werden.