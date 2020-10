NawaRo Straubing Erweitertes Hygienekonzept beim Heimspiel gegen Schwerin und neue App

Foto: 123rf.com

Beim Heimspiel von NawaRo Straubing am Samstag, 24. Oktober, in SSC Palmberg Schwerin gilt aufgrund des gestiegenen Inzidenzwertes ein angepasstes Schutz- und Hygienekonzept. So herrscht in der Turmair-Volleyballarena durchgehend Maskenpflicht – auch am zugewiesenen Sitzplatz auf den Zuschauerrängen.