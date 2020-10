Straubing Tigers Marcel Brandt kommt in Dingolfing zum Einsatz

Foto: 123rf.com

Der in Dingolfing geborene Verteidiger der Straubing Tigers wird bis zum Start des Spielbetriebs in Straubing im Aufgebot des EV Dingolfing „Isar Rats“ e.V. stehen, der sich derzeit in der Vorbereitung auf die kommende Saison der Landesliga Bayern befindet.