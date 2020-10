Sport Straubinger Handballdamen starten siegreich in die neue Saison

Nach sieben langen Monaten und unter Einhaltung von zahlreichen Hygienevorkehrungen stand für die Damen der HSG Straubing am Sonntag, 11. Oktober, endlich wieder das erste Bezirksliga-Spiel zu Hause an.

Straubing. Gegen die Aufsteigerinnen des TSV Schleißheim II kam man jedoch in den Anfangsminuten nur schwer ins Spiel; so stand es nach zehn Minuten lediglich 1:1! Bis zur Halbzeitpause konnten die Gastgeberinnen das Tempo zwar noch etwas anziehen, ließen aber zu viele Torchancen liegen. Beim Stand von 9:7 wurden schließlich die Seiten gewechselt. Die zweite Halbzeit begannen die HSG-Mädels wieder schwungvoller und setzten sich durch eine kompakte Teamleistung bis zur 41. Minute mit sechs Toren ab (15:9). Danach blieb es bis zum Ende ein körperbetontes Spiel, das die personell gut aufgestellten Straubingerinnen unter Trainer Mirko Wenzel mit 21:16 für sich entscheiden konnten.

Kommenden Sonntag, 18. Oktober, steht bereits das nächste Heimspiel (17 Uhr) gegen die Damen der HSG Freising-Neufahrn II an. Bereits um 15 Uhr startet die Herrenmannschaft der Straubinger Handballer in der heimischen Halle des Johannes-Turmair Gymnasiums gegen die HSG Bayerwald in die Saison 2020/21.