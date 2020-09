IHC Atting Doch noch Skaterhockey in Bayern im Jahr 2020

Bisher hat der Attinger Nachwuchs in dieser Saison nur trainiert, nun gibt es doch noch einen verkürzten Spielbetrieb. Foto: Bauer

Rolle rückwärts beziehungsweise vorwärts im bayerischen Skaterhockey. Nachdem die bayerische Staatsregierung in der vergangenen Woche nun doch eine Rückkehr in den Wettkampfbetrieb ab Samstag, 19. September, erlaubt hat, nahm der BRIV seine Saisonabsage vom 2. September zurück und bietet einen verkürzten Bayernpokalspielbetrieb von 26. September bis voraussichtlich 6. Dezember an.