Vladislav Filin verlässt die Straubing Tigers. Der im russischen Omsk geborene Stürmer kam zur Saison 2018/19 von den Löwen Frankfurt nach Niederbayern und bestritt in den vergangenen beiden Spielzeiten im Trikot der Straubing Tigers 57 Partien, in denen er zwei Tore und acht Vorlagen verbuchen konnte.

Straubing. Zusätzlich erhielt der 25-jährige Linksschütze in seinem ersten Jahr in Straubing eine Förderlizenz für den Deggendorfer SC, für den er in 18 Spielen in der DEL2 insgesamt sieben Tore erzielte und neun Assists beisteuern konnte.

„Wir bedanken uns herzlich bei Vladislav für seinen Einsatz in den vergangenen beiden Spielzeiten und wünschen ihm für seinen weiteren Karriereweg alles Gute“, so die Straubing Tigers.