Eishockey Antoine Laganière stürmt auch kommende Saison für die Straubing Tigers

Der 30-jährige Franko-Kanadier Antoine Laganière wird auch 2020/21 für die Straubing Tigers auf Torejagd gehen.

Straubing. In den beiden abgelaufenen Spielzeiten im Trikot der Gäubodenstädter konnte der vielseitige Linksschütze jeweils mehr als 30 Scorerpunkte auf seinem Konto verbuchen und zählte damit zu den konstantesten und verlässlichsten Punktesammlern in der Mannschaft von Headcoach Tom Pokel. Insgesamt erzielte der Offensivspezialist bereits 27 Tore für die Niederbayern und steuerte 38 Vorlagen bei.

Zu den Modalitäten dieser „Vertragsverlängerung“ sagt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers: „In seinem auch für die kommende Saison gültigen Vertrag befand sich eine spielerseitige Ausstiegsklausel, wonach Antoine aus Gründen einer beruflichen Neuorientierung eine solche Chance hätte wahrnehmen können. Es ist ein großartiges Signal an unsere Organisation und die Fans, dass Antoine diese trotz eines verlockenden Angebots nicht gezogen, sondern sich dazu entschieden hat, sein Engagement in Straubing fortzusetzen. Durch seine beeindruckende Persönlichkeit und seine spielerischen Qualitäten passt er sowohl charakterlich als auch sportlich perfekt zu uns.“

„In den letzten beiden Jahren haben wir große Fortschritte gemacht und einen sehr guten Weg eingeschlagen, den ich gemeinsam mit dem Team weitergehen will. Ich habe meine persönliche Situation gründlich durchdacht und alle Faktoren gegeneinander abgewogen. Letztlich hat aber mein sportlicher Ehrgeiz die Oberhand behalten. Ich bin froh, dass ich mich für ein weiteres Jahr in Straubing entschieden habe, ich bin hochmotiviert und will so schnell es geht wieder angreifen. Bei den Fans möchte ich mich entschuldigen, dass ich sie so lange auf die Folter gespannt und mir so viel Zeit gelassen habe“, so der 1,93 Meter große Hüne.