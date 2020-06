Eishockey Champions Hockey League veröffentlicht Spieltermine für das Sechzehntelfinale

Foto: 123rf.com

Die Termine für die erste Runde der Saison 2020/21 der Champions Hockey League stehen fest. Die Sechzehntelfinal-Hinspiele werden am 6. und 7. Oktober 2020 ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später am 13. und 14. Oktober 2020. Wie auch in den vorherigen Spielzeiten finden die Spiele der K.o.-Phase dienstags und mittwochs statt.