Eishockey Max Renner wechselt in die DEL2 zu den Bietigheim Steelers

Foto: 123rf.com

Der gebürtige Rosenheimer Max Renner bestritt in der Saison 2015/16 seine erste Partie für die Straubing Tigers, trug insgesamt fünf Jahre das Trikot der Gäubodenstädter und konnte in 188 DEL-Spielen insgesamt fünf Tore erzielen und zusätzlich 19 Vorlagen auf seinem Konto verbuchen. Nun wechselt er in die DEL2 zu den Bietigheim Steelers.