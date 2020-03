Saisonstart für den IHC Atting „Wir wollen in die Playoffs“

Saisonstart für den IHC Atting in der 2. Skaterhockey-Bundesliga Süd. Am Samstag erwartet der Titelverteidiger um 17.30 Uhr die Badgers Spaichingen in der Hockeyhalle Atting.

Atting. Zwar gehören die Wölfe erneut zu den Favoriten auf den Titel, es hat sich aber auch einiges geändert: Jürgen Amann hat das Traineramt von Markus Alzinger übernommen, mit Martin Dengler, Maximilian Aigner und Juniorenspieler Julian Bergbauer kamen drei Akteure aus Deggendorf zum IHC. Darüber hinaus drängen mit Matthias Bauer, Elias Decker, Bastian Vyskocil und Simon Steger fünf weitere Junioren in den Kader, die bereits im Vorjahr zum Einsatz kamen.

„Wir wollen in die Playoffs und uns gut weiterenwickeln“, sagt Amann, der trotz des 3:11 im Testspiel gegen den TV Augsburg – das einzige in der rund fünfwöchigen Vorbereitungsphase – bisher sehr zufrieden ist. „Alle sind motiviert und ziehen voll mit. Ich bin auch froh um dieses Spiel gegen einen Erstligisten, weil es uns klar aufgezeigt hat, an welchen Defiziten wir arbeiten müssen.“

Dazu bleibt auch nach dem ersten Spieltag, in dem die Wölfe gegen die Dachse aus Baden-Württemberg Favorit sind – immerhin haben sie alle zehn Heimspiele der vergangenen Saison gewonnen – ebenfalls noch genug Zeit. Denn das zweite Spiel findet erst am 4. April gegen die Hilden Flames statt. Ohnehin musste die zweite Bundesliga bereits den Ausfall von zwei Mannschaften beklagen: Erstligaabsteiger Highlander Lüdenscheid und Vorjahresfinalist Kassel Wizards haben ihr Team zurückgezogen, die Wizards erst in der vorvergangenen Woche. So sind es ohne den Pokal, wo die Wölfe ihren Erstrundengegner noch nicht kennen, in der Hauptrunde nur sieben Heimspiele. Die Playoffs erreichen die ersten beiden Mannschaften.

Im Umfeld des Vereins geht es dagegen weiter vorwärts: In der Halle läuft der gemeindlich finanzierte Kabinenausbau, der Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Der Verein hat zudem eine von Sponsoren finanzierte Anzeigentafel geordert, was vor allem den Fans in der Halle zugute kommt. Diese kamen vor allem in den Playoffs 2019 zahlreich nach Atting. Das Finale gegen Kassel sahen 450 Zuschauer. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entwicklung“, sagt 2. Vorsitzender Michael Bauer. „Wir wollen aber weiter nichts überstürzen, sondern alles maßvoll planen.“

Im Nachwuchs läuft es im zweiten vollen Jahr nach der Halleneröffnung ebenfalls gut. In dieser Saison konnten sogar zwei U16-Teams gemeldet werden. Der Verein besetzt alle Altersklassen, nur bei der U10 könnte man noch ein paar mehr Spieler benötigen. Und wie wichtig der Nachwuchs ist, hat sich nicht erst nach dem Rückzug Kassels gezeigt.