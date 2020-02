Deutscher Tennisbund beruft Straubinger Schießl neuer Kapitän der Young Seniors-Nationalmannschaft

Tennis-Crack Sebastian Schießl führt im September die Herren-Nationalmannschaft zur WM. Foto: Schießl

Der Straubinger Sebastian Schießl wurde in dieser Woche vom Deutschen Tennisbund zum Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft der Young Seniors ernannt. Die Tennis Weltmeisterschaft findet in diesem Jahr vom 13. bis 19. September in Umag (Kroatien) statt.