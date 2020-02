Turnwettkampf in Deggendorf Lea (8) aus Geiselhöring holt Gold

Die Geiselhöringer Turnerin Lea Perez (8) war erfolgreich beim Mäusecup in Deggendorf. Foto: TV Geiselhöring

Am 22. Februar fand in Deggendorf der diesjährige Mäusecup statt. Bei diesem Wettkampf traten sieben Vereine mit insgesamt 56 Turnerinnen des Turngaus Donau-Wald an. Darunter nahm auch der TV Geiselhöring mit der Turnerin Lea Perez teil.