Special Olympics Die Straubing Tigers unterstützen das Bildungszentrum St. Wolfgang

v.l.: Stadionsprecher Peter „The Voice“ Schnettler, Kapitän Sandro Schönberger, Einrichtungsleiter Jürgen Horn, Sebastian Vogl, Benedikt Kohl, Organisatoren Peter Festl und Julia Both. (Foto: Straubing Tigers)

Die Mannschaft der Straubing Tigers unterstützt die Delegation des Bildungszentrums St. Wolfgang in Straubing bei den Special Olympics vom 2. bis 6. März 2020 mit einer Spende von 500 Euro. Zusätzlich beteiligt sich Stadionsprecher Peter „The Voice“ Schnettler mit 100 Euro. Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ gehen in diesem Jahr 900 Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Behinderung bei den Nationalen Winterspielen von Special Olympics Deutschland in Berchtesgaden an den Start.