Sieben Rennen am Dienstag Rudi Haller will gleich noch einmal nachlegen

Nur eine Woche nach dem Saisonstart in Straubing steht am Dienstag bereits der zweite Renntag auf dem Programm. Drei PMU-Rennen werden ab 11 Uhr gestartet, vier zusätzliche Rennen werden im Anschluss ausgetragen. Beste Siegchancen in allen Rennen hat einmal mehr Rudi Haller. Lediglich in der zweiten Tagesprüfung wird er wohl Walter Herrnreiter mit seinem aktuell fast unschlagbaren Suarez den Vortritt lassen müssen. Über die drei PMU-Rennen läuft die V3-Wette, ab dem dritten Rennen startet die V5-Wette.

STRAUBING Gleich in der Auftaktprüfung muss Rudi Haller aber mit Power of Rhythm auf der Hut sein, denn er geht aus dem Zulagenband über die 2400 Meter-Distanz und hat dabei auf einige interessante Konkurrenten aus dem ersten Band zu achten. Allen voran David As (Walter Herrnreiter) ist glattgehend ein interessanter Herausforderer, ebenso wie Elite Somolli (Josef Sparber), die sich seit dem Wechsel in die Obhut der Trainergemeinschaft Gramüller/Sparber als völlig anderes Pferd präsentiert. Interessant in der Partie steht auch Arthos CG (Kevin Grüll).

Seine im Daglfinger Weihnachtspokal unterbrochene Siegesserie wieder aufgenommen hat letzten Straubing-Renntag Suarez (Walter Herrnreiter). Auch im Rennen mit Viererwette wird an ihm kein Weg vorbeiführen, so dass sich Omega Man (Rudi Haller), CortinaViking (Josef Franzl) und Everywanna (Gerhard Biendl) wohl auf die besseren Plätze in der Viererwette konzentrieren müssen.

Mit der dritten Tagesprüfung startet die V5-Wette über die restlichen Rennen des Tages. Zum Auftakt ist hier der Sieger im Daglfing Weihnachtspokal Baxter Hill (Josef Franzl) das zu schlagende Pferd. Offroader (Rudi Haller) hat zuletzt eine bärenstarke Leistung abgeliefert und wird hier der Herausforderer sein, ebenso wie Delux MS (Josef Sparbber).

Im „Franzosen-Rennen“ muss Eclat de Beylev (Rudi Haller) diesmal mit einer Doppelzulage ins Rennen gehen und hat in erster Linie auf Daddy Cool Blue (Andreas Geineder) zu achten, der sich zuletzt wacker geschlagen hat und nur eine Zulage geben muss. Einen starken Probelauf durch die Todesspur lief Erha d’Antan (Robert Pletschacher) am Dreikönig-Tag und ist hier nicht ungefährlich. Die Kandidaten aus dem ersten Band sind allesamt in der Dreierwette möglich.

Als Seriensieger kann Fakir Ges (Marisa Bock) in den Stall zurückkehren, sollte er seine beiden letzten Siegesleistungen bestätigen können. Bellini Rosso (Rudi Haller) hat zuletzt nach einem optimalen Vortrag durch Robin Bakker nur um einen Wimpernschlag den Sieg nicht verpasst. Sollte er in Straubing glatt gehen, kann er Fakir Ges einmal auf den Zahn fühlen. Die Dreierwette komplettieren sollte Otto Cash.

In der vorletzten Tagesprüfung wird wohl Rudi Haller mit Deriensieger Ocean Blue wieder auf die Ehrenparade gehen können. Für die Ehrenplätze sind Anakin T.Dream (Christoph Fischer) und Chao Phraya (Andreas Geineder) vorzumerken.

Und zum Renntagsfinale kann sich Sir Gustav (Georg Frick) erstmals in die Straubinger Siegerliste eintragen und seinen Weihnachtssieg bestätigen. Hohe Erwarten werden ins Gustavo de Joma (Rudi Haller) des Schweizer Stalles Allegra Racing Club gesetzt, so dass ein Sieg nicht überraschend wäre. Zuletzt zu starker Form gefunden hat auch Russel Yankee (Josef Sparber), der als Sieger auch nicht aus der Welt ist.

Veranstaltungsbeginn ist um 11 Uhr, das erste Rennen wird um 11.40 Uhr gestartet. Das Tribünenrestaurant öffnet um 10 Uhr und bietet wieder eine umfangreiche Mittagskarte an.

Unsere ZTVSR-Tipps:

1. Rennen (V3-1): (7): Power of Rhythm – (10) Diamond Select – (6) David As

2. Rennen (VW/V3-2): (4) Suarez – (3) Omega Man – (8) Cortina Viking – (9) Everywanna

3. Rennen (V5-1/V3-3): (7) Baxter Hill – (5) Offroader – (9) Delux MS

4. Rennen (V5-2): (7) Eclat de Beylev – (6) Daddy Cool Blue – (5) Erha d‘Antan

5. Rennen (V5-3): (4) Fakir Ges – (5) Bellini Rosso – (2) Otto Cash

6. Rennen (V5-4): (5) Ocean Blue – (7) Anakin T.Dream – (2) Chao Phraya

7. Rennen (V5-5): (7) Sir Gustav – (5) Gustavo de Joma – (6) Russel Yankee