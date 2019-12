Trotz Niederlage Edgar Walth zeigt starke Leistung bei der „German Edition“

(Foto: Eichler)

Die wohl beeindruckendste Leistung bei der ersten Veranstaltung der „German Edition“ im restlos ausverkauften Cruise Terminal in Hamburg Altona zeigte am Samstag Straubings Ex-Erfolgsamateur Edgar Walth! Der sich in der Ausbildung zum Polizeibeamten befindliche Superfedergewichtler stand der ukrainischen Nummer zwei gegenüber.