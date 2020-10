Sport Der FC Schwandorf bietet wieder einen Schnupperkurs für Tennis-Zwergerl an

Die Tennisabteilung des 1. FC Schwandorf startet in Kürze einen neuen Schnupperkurs für Tennis-Zwergerl.

Schwandorf. In dem Kurs für Kinder der Jahrgänge 2015, 2016 und 2017 geht es vor allem um erste Bewegungserfahrungen im Sport und darum, sich langsam an das Sportgerät „Ball“ heranzutasten. Als kleines „Zuckerl“ werden mit ganz kleinen Schlägern und Kinderbällen ab und an auch schon die ersten Schläge geübt.

Der Kurs findet am Samstag von 11 bis 12 Uhr an folgenden Terminen statt: 14., 21. und 28. November sowie 5. und 12. Dezember im Sportcenter Schwandorf Wackersdorfer Straße 90. Die Kosten betragen 30 Euro pro Kind, die maximale Teilnehmerzahl ist acht (ggf. kann man sich auf die Warteliste setzen lassen). Schläger, Bälle etc. werden vom Verein gestellt. Mitzubringen sind nur feste, saubere Turnschuhe und ausreichend zu Trinken. Weitere Infos und Anmeldung bis spätestens 31. Oktober bei Carolin Mathes per Mail an tennis.fcschwandorf@gmail.com.