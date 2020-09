Freizeit Das Oberpfälzer Seenland lädt zur Wanderwoche ein

Der Startschuss für die seenlandweite Wanderwoche 2020 fällt in Bruck und Schwarzenfeld mit sowohl spannenden als auch meditativen Themen- und Erlebnistouren.

Bruck/Schwarzenfeld. Nach dem Erfolg der Oberpfälzer Seenland-Wanderwoche im vergangenen Jahr wartet der Zweckverband Oberpfälzer Seenland auch 2020 wieder mit einem Wanderhighlight der besonderen Art auf und veranstaltet in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedskommunen vom 26. September bis 4. Oktober 2020 erneut eine seenlandweite Wanderwoche.

Was im Jahr 2016 als Oberpfälzer Seenland-Wandertag begann, ist heute als festes Terminhighlight im Veranstaltungskalender des Landkreises Schwandorf kaum mehr wegzudenken, denn inzwischen geht die Oberpfälzer Seenland-Wanderwoche in ihre vierte Runde: „Wandern liegt ganz klar im Trend. Aufgrund der großen Nachfrage haben wir uns damals dazu entschlossen, den Oberpfälzer Seenland-Wandertag auf eine ganze, seenlandweite Wanderwoche auszuweiten. So wird auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm für alle Wanderbegeisterten angeboten“, so Landrat Thomas Ebeling, Vorsitzender des Zweckverbandes Oberpfälzer Seenland. Abwechslungsreiche und spannende Erlebnis- und Themenwanderungen in allen acht Seenland-Gemeinden laden Wanderbegeisterte und Interessierte dazu ein, die wasserreichste Region Ostbayerns mit ihrer facettenreichen Naturlandschaft zu Fuß zu entdecken.

Der offizielle Startschuss für die Oberpfälzer Seenland-Wanderwoche 2020 fällt in diesem Jahr in gleich zwei Seenlandgemeinden. In Bruck führt Claudia Glomann, Tourismusverantwortliche des Marktes Bruck, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter dem Motto „Natur pur!“ auf eine spannende Entdeckungsreise durch die wunderschöne Naturlandschaft des nahegelegenen Weihergebietes. Vom Parkplatz der Sandoase aus führt die idyllische Strecke durch Waldgebiete und vorbei an lauschigen Weihern wieder zurück zum Ausgangspunkt an der Sandoase, wo zum Abschluss der Wanderung ein kleiner Imbiss wartet. Ruhig und entspannend wird es dagegen im Markt Schwarzenfeld. Hier lädt eine meditative Wanderung rund um den Miesberg dazu ein, „Stille zu finden in einer lauten Welt“. Vom Treffpunkt an der Unteren Ringstraße gegenüber dem Holzsteg zum Schlosspark geht es entlang des Alten Kreuzweges zum Philosophenweg. Die Wanderung rund um die Miesbergkirche und das Kloster mit meditativer Musik und Gedichten an den Altären bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Wahrnehmung und Achtsamkeit zu schulen, auf die Stimme der Natur zu hören und dadurch auch im Alltag mehr Ruhe und Gelassenheit zu spüren. Abgerundet wird der meditative Spaziergang in der Miesbergkirche mit Orgelmusik, Informationen über die Kirche und einer Besichtigung des Klostergartens.

Bis 4. Oktober folgen noch sechs weitere interessante und abwechslungsreiche Themen- und Erlebniswanderungen durch das Oberpfälzer Seenland und laden Interessierte zum Mitwandern ein. Das Angebot reicht hierbei von spannenden Erlebnistouren durch eindrucksvolle Naturlandschaften über besondere Wandererlebnisse für Familien mit Kindern bis hin zu informativen Entdeckungsreisen mit wissenswerten Fakten über das Oberpfälzer Seenland und seine Besonderheiten.

Für detailliertere Informationen zu den weiteren Wanderungen stehen die Tourismusbüros der jeweiligen Städte und Gemeinden sowie die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Oberpfälzer Seenland mit Tourist-Info unter der Telefonnummer 09431/ 7593-40 oder per Mail an info@oberpfaelzer-seenland.de jederzeit sehr gerne zur Verfügung. Da die Teilnehmerzahl für die einzelnen Routen begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden außerdem darauf hingewiesen, auf festes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung zu achten. Die Aufsichtspflicht liegt bei den Erziehungsberechtigten. Eltern haften für ihre Kinder. Änderungen vorbehalten.