Tipps und Tricks Zweifacher Europameister Matthias Schmid trainiert mit den Golf-Talenten des GLC Schmidmühlen

Erst Schmidmühlen, dann Hilversum, dann wieder Schmidmühlen und schließlich Zürich – der Terminplan des amtierenden Einzel- und Mannschafts-Europameisters Matthias Schmid, der beim Golf- und Landclub (GLC) Schmidmühlen das Golfen erlernt hatte, ist aktuell dicht gedrängt. Dennoch vergisst der für den GC Herzogenaurach spielende 22-jährige Profi seine Wurzeln nicht.

Schmidmühlen. Im Gegenteil: Nach der Teilnahme und dem Sieg bei der GLC-Vereinsmeisterschaft im Einzel Ende August machte Schmid am Wochenende erneut Station am Theilberg. Den am Sonntag, 20. September, ausgerichteten Vorstands-Cup nahm er zum Anlass, um mit den Schmidmühlener Nachwuchstalenten zu trainieren und ihnen Tipps und Tricks aus erster Hand zu geben. „Für unsere GLC-Jugendlichen war dies ein unvergessliches Erlebnis“, freute sich Marketing-Vorsitzender Frank Käfer. Und für Schmid, der in Maxhütte-Haidhof wohnt und in seiner Heimat immer wieder Kraft tankt, war es eine Selbstverständlichkeit.

Der 22-Jährige hatte zuletzt mit der deutschen Amateur-Nationalmannschaft in den Niederlanden den EM-Titel geholt. Die Truppe um Schmid und Bundestrainer Uli Eckhardt aus Vohenstrauß, mit Nick Bachem vom Marienburger GC, Marc Hammer vom GC Mannheim-Viernheim und Jannik de Bruyn vom GC Hösel, hatte sich im Finale in Hilversum mit 2:1 gegen den Titelverteidiger Schweden durchgesetzt.

Nach den drei Final-Teilnahmen in den Jahren 1969, 1999 und 2005, in denen das deutsche Team jeweils unterlegen war, war dies ein historischer Erfolg. Für Schmid bedeutete dies, nachdem er 2019 bereits im Einzel Europameister geworden war, den zweiten Erfolg. Der dritte soll nun am kommenden Wochenende folgen, wenn im Golf & Country Club Zürich die besten Amateurspieler Europas aufeinandertreffen – dort möchte er seinen Vorjahreserfolg wiederholen. „Wir drücken ihm die Daumen“, so Käfer.