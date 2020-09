Teilnehmer aus ganz Bayern 14 „neue Motoren“ für die Vereine ausgebildet – Tennis-Bezirk Oberpfalz führt Lehrgang durch

An zwei Wochenenden hat der Tennis-Bezirk Oberpfalz im Sportpark in Sulzbach-Rosenberg 14 neue Trainer ausgebildet. Foto: asl

Beim an den letzten beiden Wochenenden im Sportpark in Sulzbach-Rosenberg stattgefundenen C1-Trainer-Lehrgang des Tennis-Bezirks Oberpfalz haben Lehrgangsleiter Uwe Dressel sowie die Bezirksausbilder Thomas Kick und Helmut Wich den insgesamt 23 Teilnehmern aus ganz Bayern „sehr gute Leistungen“ bestätigt. 14 davon nahmen an der Sichtung teil und bestanden sie.