Motorsport Finale der FIA Karting Europameisterschaft bringt Formel-1-Stars der Zukunft Wackersdorf

Vom 10. bis zum 13. September findet im Prokart Raceland Wackersdorf wieder ein Motorsport-Highlight statt. Die Klassen Junior (OKJ) und Senior (OK) gastieren auf der hochmodernen Rennstrecke zum Finale der FIA Karting Europameisterschaft. Erwartet wird ein internationales Teilnehmerfeld mit mehr als 100 Fahrerinnen und Fahrer aus aller Welt.

Wackersdorf. Die Corona-Pandemie sorgt auch im Motorsport für zahlreiche Verschiebungen und Einschränkungen, trotzdem haben es die Organisatoren geschafft das Finale der FIA Karting Europameisterschaft nach Wackersdorf zu holen. Unter hohen Sicherheitsauflagen und einem umfangreichen Hygienekonzept werden auf der 1.197 Meter langen Strecken die Europameister des Jahres 2020 gekürt.

Schon zum dritten Mal trägt der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) gemeinsam mit den drei Automobilclubs ACV, ADAC und AvD ein internationales FIA-Rennen aus. Nach der Weltmeisterschaft in 2017 und der Europameisterschaft der Schaltkarts im vergangenen Jahr kommen diesmal die Junioren und Senioren nach Wackersdorf.

Die beiden Klassen mit der Bezeichnung OK Junior und OK gelten als Vorstufe zur professionellen Rennsport-Karriere. Alle heutigen Formel-1-Stars haben in einer dieser Klassen ihre Motorsport-Laufbahn begonnen. Zuletzt gewann der britische Formel-1-Youngster Lando Norris in 2013 die Junioren Europameisterschaft und wurde nur ein Jahr später jüngster Senioren Weltmeister aller Zeiten.

Durch die aktuellen Reisebeschränkungen ist das Teilnehmerfeld diesmal nicht so international wie in den vergangenen Jahren. Trotzdem sind zahlreiche aufstrebende Talente am Start, denen schon jetzt eine große Zukunft im Motorsport zugesprochen wird. Aus Deutschland gehört Hannes Janker aus Röthenbach zu den Favoriten. 2018 gewann er den Europameistertitel und fährt auch diesmal auf den Spitzenrängen mit. Neben ihm treten noch zahlreiche weitere deutsche Fahrer an, die die Chancen nutzen möchten, sich auf heimischem Terrain gegen die Elite des Kartsports zu messen.

Die FIA Karting Europameisterschaft besteht in diesem Jahr aus einem verkürzten Kalender mit drei Veranstaltungen. Neben Wackersdorf, fanden noch Rennen in Zuera (Spanien) und Sarno (Italien) statt. Auf Grund der umfangreichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sind bei der Veranstaltung leider keine Zuschauer erlaubt.