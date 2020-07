Gelungene Aktion Wasserski-Schnupperkurs mit Kindern aus dem ganzen Landkreis war ein Erfolg

Foto: Rebecca Federer/Stadt Maxhütte-Haidhof

Das Kreisjugendamt Schwandorf bot Schülerinnen und Schüler wie jedes Jahr zu Beginn der Sommerferien einen Wasserski-Schnupperkurs an. Die Städte Burglengenfeld, Maxhütte-Haidhof, Nittenau, Pfreimd und Nabburg nahmen die Aktion am Steinberger See in ihre Ferienprogramme auf und die Plätze waren wie immer ruckzuck vergeben.