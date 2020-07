Pünktlich zu den Ferien Das Panoramabad in Wackersdorf rüstet auf – Rutsche geöffnet, Personenzahl erhöht

Das Wackersdorfer Panoramabad öffnet ab dem 3. August weitere Bereiche. Im Fokus hat das Freibadteam vor dem Hintergrund der laufenden Sommerferien insbesondere Familien und Kinder.

Wackersdorf. Als kleines Ferien-Highlight wird die Rutsche wieder in Betrieb genommen. „Es gibt ein paar Corona-Regeln für das Rutschen. Zum Beispiel darf man die Treppe erst hinauf, wenn die Person vor einem gerutscht ist“, erklärt Michael Meinhardt, Fachangestellter für Bäderbetriebe. Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig im Nichtschwimmerbecken aufhalten dürfen, wird auf 20 erhöht, die im Schwimmerbecken nur leicht auf 15 Personen. „Zum einen kommen wir bereits mit den bisher 13 Schwimmplätzen sehr gut aus, zum anderen würde es sonst kaum mehr funktionieren, beim Schwimmen auch wirklich auf den Mindestabstand zu achten“, begründet Wassermeister Thomas Bauer den Schritt. Zu guter Letzt ist ab Montag auch wieder ein kleiner Teil der Umkleiden im Gebäude nutzbar. „Wie versprochen, haben wir unser Panoramabad verantwortlich Schritt für Schritt auch für Familien und Kinder geöffnet. Weitere Öffnungen sind selbstverständlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig“, stellt Bürgermeister Thomas Falter klar.

An dem Bademodus der Saison ändert sich somit nichts: Schwimm-, bzw. Badezeit auswählen, anrufen (0174/ 1034082, täglich 8 bis 9 Uhr), reservieren und zur gebuchten Zeit vorbeikommen. „Das System wird sehr gut angenommen. Wir bekommen im Bad unheimlich viel positives Feedback – übrigens besonders dafür, dass wir in manchen Punkten noch etwas vorsichtiger sind als andere Bäder in der Region“, fasst Bademeister Meinhardt die vergangenen Wochen zusammen. Das Angebot komme gut an, auch die wöchentliche Wassergymnastik. „Hier gibt es noch eine kleine Änderung. Die Wassergymnastik beginnt ab dem 4. August eine gute Stunde früher, um 9-45 Uhr“, ergänzt Meinhardt.

Ausführliche Informationen zum aktuellen Prozedere und den Möglichkeiten im Wackersdorfer Panoramabad sind unter www.wackersdorf.de veröffentlicht.