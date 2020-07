1. FC Schwandorf Ferien-Tenniskurse für Kinder und Jugendliche

Foto: 123rf.com

Die Tennisabteilung des 1. FC Schwandorf veranstaltet Ferien-Tenniskurse für interessierte Kinder und Jugendliche, die gerne einmal in den Tennissport hinein schnuppern möchten. Trainiert wird auf der Anlage des 1. FC Schwandorf in der Sportplatzstraße 13 in Ettmannsdorf.