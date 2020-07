Finanzen Sport- und Schützenvereine können sich über höhere Förderung freuen

Die Corona-Krise trifft neben der Wirtschaft und dem kulturellen Leben auch besonders den Breitensport. Hier hat sich der Freistaat Bayern schnell und unbürokratisch zu einer Verdopplung der bereits bestehenden Förderung von Sport- und Schützenvereinen entschlossen.

Landkreis Schwandorf. So steigen mit dem Beschluss des Ministerrats vom April 2020 die Mittel für die so genannte Vereinspauschale von rund 20 auf rund 40 Millionen Euro. Für den Landkreis Schwandorf bedeutet dies eine Steigerung der Förderung von circa 220.000 Euro im letzten Jahr auf gut 458.000 Euro im laufenden Kalenderjahr. Die Vereinspauschale errechnet sich nach dem Wert einer Fördereinheit (sie liegt mittlerweile bei 0,58 Euro) multipliziert mit der Zahl der Mitgliedereinheiten eines jeweiligen Vereins. Diese Mitgliedereinheiten wiederum schlüsseln sich auf in die Zahl der erwachsenen Mitglieder, der Mitglieder unter 26 Jahren und der pro Verein vergebenen Übungsleiterlizenzen.

Der Schwandorfer Stimmkreisabgeordnete Alexander Flierl freute sich sehr über die Steigerung der Vereinsförderung und betonte die Bedeutung der Sport- und Schützenvereine für die Gesellschaft. „Was hier zum allergrößten Teil ehrenamtlich in jeder Woche von unseren Vereinen geleistet wird, kann man nicht hoch genug einschätzen“, sagte Flierl. Es sei unabdingbar, die Vereine rasch und ohne ein Plus an Verwaltungsaufwand zu unterstützen. Gerade im ländlichen Raum seien Sport- und Schützenvereine identitätsstiftend, sie prägten vielerorts das Leben der Dorfgemeinschaften, hieß es weiter. Ebenso erfreulich fand Flierl die Entwicklung, dass die Zahl der Mitgliedereinheiten bei Sport und Schützen im Landkreis Schwandorf von circa 759.000 im vergangenen Jahr auf gut 791.000 gestiegen ist.