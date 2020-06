Sport Vereinsspitze der Blue Devils stattet dem neuen Weidener OB einen Antrittsbesuch ab

Der 1. EV Weiden e. V. betreibt seit 1985 Eissport in Weiden. Die Blue Devils Weiden, unter denen der Verein besser bekannt ist, gehören zu den sportlichen Aushängeschildern der Stadt Weiden.

Weiden. Die beiden n, erster Vorsitzender Thomas Siller und der Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH Blue Devils, Franz Vodermeier, statteten Oberbürgermeister Jens Meyer einen Antrittsbesuch ab. Bei dem ersten Kennenlernen stellten die beiden den Verein und dessen Strukturen vor. Dass der Verein in den nächsten Jahren große Ziele hat, zeigten Herr Siller und Herr Vodermeier in der Vision 2025 für den Spielbetrieb der ersten Mannschaft auf. Damit die Ziele erreicht werden können ist für den Verein insbesondere die Nachwuchsarbeit von Bedeutung. Eine gute Zusammenarbeit ist dem Verein und dem Oberbürgermeister wichtig, wozu insbesondere die Hans-Schröpf-Arena gehört. Oberbürgermeister Meyer: „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Blue Devils. Der Eissport in Weiden hat mit den Blue Devils ein tolles Aushängeschild, gerne unterstütze ich besonders die Nachwuchsarbeit, damit das auch so bleibt!“