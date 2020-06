Hygienekonzept Die Stadt Schwandorf arbeitet daran, das Erlebnisbad wieder öffnen zu können

Die Stadt Schwandorf arbeitet mit Nachdruck daran, das Schwandorfer Erlebnisbad, das größte Freibad im Landkreis Schwandorf, so bald wie möglich zu öffnen.

Schwandorf. Das erarbeitete Hygienekonzept wurde mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. „Wir werden die geforderten Maßnahmen zum Wohle Ihrer Gesundheit umgehend umsetzen“, so die Stadt. „Es wird in diesem Jahr sicher einiges anders sein, als Sie es gewohnt sind. Die Corona-Pandemie schränkt uns in allen Lebensbereichen ein. Davon ist auch der Badespaß in unserem Erlebnisbad nicht ausgenommen. Aber durch gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis füreinander werden wir auch in diesem Jahr nicht auf das Schwimmen verzichten müssen.“

Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.schwandorf.de oder über Facebook.