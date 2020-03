Gedenktafel enthüllt Erinnerung an die Gründungsväter der Amberger Eishalle

Siglinde Rihm, Wolfgang Streich und Oberbürgermeister Michael Cerny bei der Enthüllung der Erinnerungstafel. Foto: Susanne Schwab/Stadt Amberg

Nicht nur für passionierte Eiskunstläufer und Eishockeyspieler ist das Amberger Eisstadion ein geeigneter Ort, ihrer Leidenschaft zu frönen. Auch die Amberger Bürgerinnen und Bürger nutzen das Angebot der Eishalle am Schanzl gerne und regelmäßig. Auf einer Tafel am Eingang des Eisstadions wird jetzt an die Anfänge und Gründer des Baus erinnert.