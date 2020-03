Förderung für Sportvereine Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung

Sportvereine mit Gemeinnützigkeitsstatus, die im Vereinsregister eingetragen sind und bei denen Sport der vorrangige Vereinszweck ist, können über die „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld“ (Kommunalrichtlinie) gefördert werden.

Cham. Der Bund unterstützt damit Sportvereine finanziell bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.

Der Bundestagsabgeordnete Karl Holmeier informierte darüber gemeinsam mit Michael Weiß, Vorsitzender des Arbeitskreises Schule, Bildung und Sport im CSU-Kreisverband Cham und stellvertretender Landesvorsitzender der bayrischen Sportjugend im BLSV. Beide hatten bereits vor Monaten zusammen mit BLSV-Präsident Jörg Ammon darauf gedrängt, auch Vereine in die neuen Fördermöglichkeiten mit aufzunehmen.

Gefördert werden können nun Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung. Dazu zählt unter anderem die energetische Sanierung von Außen-, Innen- oder Hallenbeleuchtungen und von Belüftungsanlagen , aber auch der Rückbau ineffizienter zentraler Warmwasserbereitungssysteme ist förderfähig.

„Ich freue mich besonders, das nun auch Sportvereine über die Kommunalrichtlinie unterstützt werden, wenn Sie ihren Beitrag zur dringend notwendigen Erreichung der Klimaziele leisten, auch weil sie ein wichtiger Bestandteil unserer Kommunen sind“, so Karl Holmeier. Michael Weiß bedankte sich bei Holmeier für seinen Einsatz in Berlin und sagte: „Gerade weil unsere Sportvereine eine so wertvolle gesamtgesellschaftliche Aufgabe erfüllen ist es wichtig, dass sie nun auch von den Fördermöglichkeiten profitieren können.“

Hervorzuheben ist, dass die Bundesförderung teilweise kombinierbar ist mit der Förderung des Bayerischen Landessportverbandes. Der Projektträger Jülich übernimmt auf Bundesebene die Abwicklung der Fördermaßnahmen. Karl Holmeier steht gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.