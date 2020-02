„Es war kein Spaziergang“ 275 Teilnehmer bei zweitem Lauf der 12. Oberpfälzer Winterlauf-Challenge

Foto: Wechselszene

Kein Schnee, kein Eis, keine Minustemperaturen: Das Wetter war zwar nicht winterlich, dem Ruf der Oberpfälzer Winterlauf-Challenge konnten trotzdem knapp 300 Sportlerinnen und Sportler nicht widerstehen. Nicht so dick eingepackt wie in den vergangenen Jahren, aber hochmotiviert gingen sie den 15-Kilometer-Lauf am Murner See an.