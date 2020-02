Start im April Tennis-Einsteigerkurs „Fast Learning“

Die Tennisabteilung des 1. FC Schwandorf bietet auch in der Sommersaison 2020 wieder „Fast Learning“-Einsteigerkurse für Erwachsene an.

Schwandorf. Die ersten Kurse beginnen Ende April auf den Tennisplätzen an der Sportplatzstraße 13 in Schwandorf. Die erste Lerneinheit, in der alle Grundschläge vermittelt werden, besteht aus zehn Terminen, verteilt auf fünf Wochen, und ist nicht nur ideal für absolute Tennisneulinge, sondern auch für Wiedereinsteiger.

Die Kursgebühr beträgt 99 Euro. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen für die Zeit des Kurses keine Mitgliedschaft und keine eigene Tennisausrüstung. Lediglich Sportkleidung, feste Turnschuhe mit wenig Profil und ausreichend zu Trinken sind notwendig. Schläger und Bälle stellt der Verein zur Verfügung. Interessenten können sich auf eine Warteliste setzen lassen und erfahren somit vor Veröffentlichung den Start der nächsten Kursreihe.

Infos und Anmeldung für die Warteliste ist bei Carolin Mathes per Whatsapp unter der Telefonnummer 0170/ 465 85 10 oder per Mail an tennis.fcschwandorf@gmail.com möglich.