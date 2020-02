Sonntags zum Boogie Woogie Anfängerkurs beim TSV Boogie Rabbits

Der Boogie-Woogie-Anfängerkurs im Frühjahr und Herbst hat schon Tradition bei den Boogie Rabbits.

Wackersdorf. Musik der 50er Jahre, die belebt und beschwingt, Sport und Spaß beim Tanz als Paar, was will man mehr? Das bewährte und erfahrene Trainerpaar Karola Huber und Thomas Held vermittelt an sechs Sonntagen von 16 bis 18 Uhr die Tanzschritte, die ersten Grundfiguren und natürlich den Spaß am Tanzen.

Der Einsteigerkurs beginnt am 26. April und findet im Mehrgenerationenhaus, Hauptstraße 15, in Wackersdorf statt. Erwachsene zahlen 40 Euro, Jugendliche nur 20 Euro. Anmeldungen nimmt Karola Huber unter der Telefonnummer 0170/ 40 80 138 oder per Mail an karola.huber@arcor.de entgegen. Weitere Infos finden sich im Internet unter www.boogie-rabbits.de.