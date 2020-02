Besondere Aktion für Vereine Fahrrad- und Sportbasar beim 1. FC Schwandorf

Die Tennisabteilung des 1. FC Schwandorf organisiert am Sonntag, 8. März von 14 bis 16 Uhr einen Fahrrad- und Sportbasar.

Schwandorf. Angenommen werden diverse Sportartikel für Kinder und Erwachsene, wie zum Beispiel Fahr- und Laufräder, (City-)Roller, Inliner, Sportkleidung, Sportschuhe, Sportgeräte und vieles mehr.

Die Anlieferung der Teile erfolgt am Samstag, 7. März, von 17 bis 18 Uhr im Sportheim des 1. FC Schwandorf in der Sportplatzstraße 13. Die Abholung der nicht verkauften Teile ist am Sonntag, 8. März, von 17 bis 18 Uhr. Die Nummernvergabe läuft bereits per Mail an tennis.fcschwandorf@gmail.com oder per SMS/WhatsApp bei Carolin Mathes unter der Telefonnummer 0170 /465 85 10.

Pro Nummer werden maximal 30 Teile, darunter höchstens fünf Paar Schuhe angenommen. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Ski- und Snowboardartikel. Die Tennisabteilung behält zehn Prozent der Verkaufssumme als Unkostenbeitrag für ihre Jugendkasse ein.

Besondere Aktion für Vereine: Als Verein von den Mitgliedern Sportartikel als Spenden sammeln und beim Basar anbieten. Die Verkaufssumme (abzüglich zehn Prozent für den FC) kommt dann der Vereinskasse zu Gute. Für das leibliche Wohl während des Basars ist ebenfalls bestens gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen – auch zum Mitnehmen.