Spannende Spiele 71 Nachwuchsteams beim 29. Pfreimder Fußball-Hallenspektakel

Am Samstag, 8. Februar, beginnt in der Landgraf-Ulrich-Halle in Pfreimd das 29. Pfreimder Fußball-Hallenspektakel mit 71 Mannschaften und mehr als 700 Nachwuchssportlern. Gespielt wird dieses Mal wieder an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden (8. und 9. sowie 15. und 16. Februar). Eröffnet wird das 29. Pfreimder Fußball-Hallenspektakel am Samstag, 8. Februar, um 10 Uhr, mit dem Turnier der C-Jugend.

PFREIMD Teilnehmende Teams sind neben dem Gastgeber der Nachbarverein SG Diendorf/Altfalter/Nabburg, die SpVgg Weiden, der FC Schwarzenfeld, der ASV Burglengenfeld, die JFG Oberpfälzer Grenzlandelf, die SG Luhe-Wildenau, der SV Etzenricht sowie die SG Fahrenberg. Im Anschluss startet um 15.30 Uhr die B1-Jugend. Das zweite Turnier an diesem Hallenspektakel bestreiten neben zwei Mannschaften des Gastgebers die JFG Oberpfälzer Seenland, die SG Wernberg/Weihern, die SG Haselbach, die (SG) SC Altfalter und die DJK Weiden. Am Sonntag, 9. Februar, startet der Turniertag um 10 Uhr mit dem Turnier der D1-Junioren. Folgende Mannschaften treten gegeneinander an: SG Trasslberg/Poppenricht, DJK Weiden, SpVgg Vohenstrauß, SpVgg SV Weiden, SG Diendorf/Nabburg/Altfalter, JFG Oberpfälzer Grenzland, SG Wernberg-Weihern, SpVgg Pfreimd. Im Anschluss startet um 14.30 Uhr die B2-Jugend. Das vierte Turnier an diesem Hallenspektakel bestreiten neben zwei Mannschaften des Gastgebers der FC OVI-Teunz, der ASV Burglengenfeld, die SG Kauerhof 2, die SG Kreith-Fronberg und die SG Altenstadt/WN.

Weiter geht es am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Februar in der Landgrafenstadt Pfreimd. Den Start am Samstag macht um 9 Uhr das F-Jugendturnier. Nach einem klasse Vorjahreserfolg gibt es dieses Jahr noch höhere Ziele. Folgende teilnehmenden Mannschaften stehen sich gegenüber: der Nachbarverein die SG Wernberg/Weihern, die SG Zeitlarn, der TB ASV Regenstauf, die SG Trausnitz, die DJK Steinberg, die SG Fahrenberg sowie die SpVgg Pfreimd mit zwei teilnehmenden Mannschaft. Beim Turnier der E1-Jugend spielen ab 13.30 Uhr folgende Mannschaften um den Turniersieg: 1. FC Schwarzenfeld, DJK Ensdorf, SG Klardorf/Katzdorf, SC Ettmannsdorf, (SG) FC Wernberg, FC Weiden-Ost, SpVgg Pfreimd I, SpVgg Pfreimd II. Im Anschluss starten um 18 Uhr die D2-Junioren. Das dritte Turnier an diesem zweiten Hallenspektakel-Wochenende bestreiten neben zwei Mannschaften des Gastgebers die (SG) SV Trisching / Rottendorf, die (SG) SV Floss SV Altenstadt a.d. Waldnaab, die (SG) TSV Tännesberg, die (SG) SV Diendorf, die JFG Naab Regen und die (SG) SV Etzenricht. Der zweite Tag wird am Sonntag um 9.30 Uhr mit dem Turnier der E2-Jugend eröffnet. Hier kämpfen neben einem Team des Gastgebers aus Pfreimd der FSV Gärbershof, die SG Alten- und Neuenschwand, der FC Wernberg, die SpVgg Bayern Hof, der ASV Cham, die SG Ebermannsdorf/Ensdorf als auch die DJK Ursensollen um den Sieg. Den Abschluss des 29. Pfreimder Hallenspektakels bildet um 14 Uhr das Turnier unserer kleinsten Jugendfußballer, das durch die G-Jugend ausgetragen wird. Folgende Vereine haben neben zwei Mannschaften des Gastgebers ihre Zusage gegeben: der TSV Stulln, die SG Weihern/Wernberg, die SF Weidenthal, die DJK Steinberg, die SG Altfalter/Diendorf/Nabburg und die DJK Neustadt/WN.

Organisations- und Jugendleiter Michael Pürzer und Robert Fiedler sprechen von einem starken Teilnehmerfeld und erwarten spannende Spiele. Die Siegerehrungen finden jeweils direkt am Ende der einzelnen Turniere statt. Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei. Getränke, Snacks sowie Kaffee und Kuchen gibt es am Verkaufsstand der Jugendfußballabteilung. Die Pfreimder Jugend-Fußballer freuen sich auf viele Besucher und eine rege Teilnahme.