Kurse im Kufü Schwimmen wie eine Meerjungfrau

Einmal so schwimmen wie eine Meerjungfrau, der Traum vieler Kinder und Jugendlicher. Unter der Wasseroberfläche wie ein Fisch bewegen und mit glitzerndem Muschelschmuck vor der Kamera posieren.

AMBERG Der Traum kann für Anfänger am 28. Februar von 11 bis 13.30 Uhr wahr werden. Für fortgeschrittene Meerjungfrauen gibt es am 26. Februar von 13 bis 14.30 Uhr ein Folgeangebot.

Für weitere Informationen zum Meerjungfrauenschwimmen, auch in den Osterferien, stehen die beiden Trainerinnen Simone Hirsch und Magdalena Glaab zur Verfügung. Um sich einen Platz zu sichern, sollten sich die angehenden Meerjungfrauen bald anmelden. Wichtig ist, eine eigene Meerjungfrauenflosse zum Kurs mitzubringen. Anmelden kann man sich direkt im Kurfürstenbad Amberg per Mail an schwimmkurse@stadtwerke-amberg.de oder auch persönlich direkt an der Kufü-Kasse.