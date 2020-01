Tagesform abhängig Die C- und D- Junioren kämpfen um die Hallenbezirksmeisterschaft

Die Sieger von 2019 (Foto: Heinz Zach)

In der Nittenauer Regentalhalle treten am Sonntag, 2. Februar, die besten C- und D- Junioren der Oberpfalz zur Hallenbezirksmeisterschaft an.