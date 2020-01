Antragsfrist ist der 1. März 2020 Vereinspauschale jetzt beantragen

Die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Neustadt an der Waldnaab können im Jahr 2020 wieder Antrag auf Vereinspauschale stellen.

LANDKREIS NEUSTADT AN DER WALDNAAB Der notwendige Antrag mit Anlagen steht auf der Homepage unter www.neustadt.de zur Verfügung. Außerdem ist er beim Landratsamt NEW, bei Sonja Prößl – SG 21/22, am Stadtplatz 36, 1. Stock, Zimmer-Nr. A 108, in Neustadt an der Waldnaab erhältlich und kann unter der Telefonnummer 09602/79-2130 oder per Mail an sproessl@neustadt.de angefordert werden.

Die Antragsfrist (Ausschlussfrist) ist der 1. März 2020 und ist strikt einzuhalten. Später eingehende Anträge können nicht mehr angenommen werden.