Meistertitel E-Jugend des ASV Burglengenfeld wird Hallenkreismeister der U11-Junioren

(Foto: Markus Sigl)

Einen großartigen Erfolg in der Vereinsgeschichte feierte die E-Jugend des ASV Burglengenfeld kürzlich bei den diesjährigen Hallenkreismeisterschaften der U11-Junioren (Jahrgang 2009 und 2010) in Bad Kötzting. In allen sechs Spielen blieben die Jungs um das Trainerteam Marco Daucher, Gerhard Güntner und Stefan Sadler ungeschlagen sowie ohne Gegentor. Somit sicherten sie sich mit einer klasse Mannschaftsleistung Platz 1 und den Meistertitel in ihrer Altersklasse.