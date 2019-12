14 Paare nahmen teil Weihnachtstraining der Boogie-Babies zum Jahresabschluss war erfolgreich

(Foto: Siegfried Fickenscher)

Am Samstag, 14. Dezember, trafen sich in der Hammerseehalle in Bodenwöhr 14 Paare zum alljährlichen Weihnachtstraining. Mit viel Spaß und guter Laune sollte das letzte Training für das Jahr 2019 ein turbulentes und auch abwechslungsreiches Vereinsjahr der Boogie-Babies ausklingen lassen.