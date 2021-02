Aktuelle Situation Sportjugend startet Blitzumfrage zum Kinder- und Jugendsport im Verein zu Corona-Zeiten

Seit Monaten können Sportvereine in der aktuellen Situation nicht wie gewohnt ihre Angebote zur Verfügung stellen. Der Sportverein als ein zentraler Ort der sozialen Begegnung fällt damit leider aus.

Regensburg. Die altersgerechte und gesundheitliche Entwicklung von Kindern wird jedoch nicht nur in Kita und Schule, sondern auch in besonderem Maße durch informelles Lernen mit Gleichaltrigen gewährleistet. Daher sind die Auswirkungen der aktuellen Situation für die Kinder und Jugendlichen ganz besonders gravierend. Dies betrifft vor allem die Gesundheit. Es fehlen Bewegungsangebote und die Möglichkeit zu sozialen Kontakten im Verein. Auch die sportliche Talentförderung ist betroffen.

Daher hat die Bayerische Sportjugend (BSJ) eine Umfrage bei Jugendleiterinnen und Jugendleitern gestartet. Hierbei geht es um einen Eindruck zur aktuellen Situation. Welchen Einfluss haben die Corona-Maßnahmen auf Kinder- und Jugendsport in Vereinen? Die Ergebnisse sollen dann in anstehende politische Gespräche einfließen. Die BSJ-Regensburg bittet alle Sportvereine in Stadt und Landkreis Regensburg um Teilnahme an der Umfrage bis spätestens 28. Februar im Internet unter www.surveymon-key.de.