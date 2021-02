Engagement Eisbären erfüllen mit Sozialprojekt „Arena der Träume“ Wünsche

Sportvereine haben es in Corona-Zeiten nicht gerade leicht. Geisterspiele sorgen für fehlenden Umsatz, ständig ist da die Angst vor der Quarantäne, Pläne werden umgeworfen und es fehlt der direkte und persönliche Kontakt mit den Fans. So geht es auch den Eisbären Regensburg.

Regensburg. Doch gerade in Pandemie-Zeiten zählen die zwei Kernwerte der Eisbären „Zusammenhalt und Leidenschaft“ – momentan auch als Banner in der Donau-Arena zu sehen – noch mehr als sonst und schweißen zusammen. Als hätte das Eishockey-Team nicht schon genug eigene Probleme, riefen die Eisbären die „Arena der Träume“ ins Leben.

Im Rahmen einer kleinen Pressekonferenz unter den aktuellen Corona-Hygienevorschriften stellten Christian Sommerer, Geschäftsführer der Eisbären Regensburg, Armin Wolf vom „Armin Wolf Laufteam“ und Sport-Bürgermeisterin und Schirmherrin Astrid Freudenstein am Montag, 8. Februar, die „Arena der Träume“ in der Donau-Arena vor. Träume und Wünsche erfüllen – mit dem sozialen Engagement der Eisbären Regensburg und verschiedenen Aktionen wird das möglich. Geschäftsführer Christian Sommerer erstellte das Konzept und Bürgermeisterin Astrid Freudenstein übernahm die Schirmherrschaft. Sommerer betonte: „Wir haben eine Verpflichtung als Sportverein, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben.“ Der Geschäftsführer nannte den „Fuck Cancer Spieltag“ als bereits bestehendes und sehr erfolgreiches Sozialprojekt der Eisbären.

Astrid Freudenstein, Sport-Bürgermeisterin der Stadt Regensburg, erklärte: „Sport an sich ist schon etwas Soziales.“ Denn Sport verbinde und Sport fördere den Nachwuchs. Soziales Engagement neben dem professionellen Leistungssport sei nicht selbstverständlich, jedoch „sehr unterstützenswert und erfreulich“, so die Bürgermeisterin. „Deshalb war ich sehr gern bereit, die Schirmherrschaft zu übernehmen“, freute sich Astrid Freudenstein über die „Arena der Träume“ und wünschte der „Arena“ viele Unterstützer.

Die Eisbären werden ab Freitag vor jedem Spiel ein neues Warm-Up-Trikot tragen, das bei der Pressekonferenz erstmals präsentiert wurde. Auf den Trikots der Jungs werden nicht nur Spielernummer und -name, sondern auch die Logos der Sozialpartner der Eisbären Regensburg zu sehen sein. In einem kleinen Film bedankten sich diese in Form von Videobotschaften bei den Eisbären für das soziale Engagement. Mit dabei sind das VKKK-Elternhaus, das „Team Bananenflanke“, der „Bunte Kreis KUNO“, das „Armin Wolf Laufteam“, die KJF Regensburg, Der Verein „Traumzeit“ und die Leukämiehilfe Ostbayern.

„Die Spieler werden die neuen Warm-Up-Trikots bis weit in die nächste Saison tragen“, erklärte Sommerer. Aktuell gebe es nur Geisterspiele, man wolle die Trikots aber natürlich auch den Zuschauerinnen und Zuschauern in der Donau-Arena präsentieren. Danach werden die getragenen und von den Spielern selbstverständlich unterschriebenen Warm-Up-Trikots – eventuell im Rahmen einer Weihnachtsaktion – versteigert. Der Erlös kommt dabei nicht den Eisbären, sondern den genannten Sozialpartnern zugute.

Die „Arena der Träume“ soll ein langfristiges Projekt der Eisbären werden. Das Wort „Arena“ sei natürlich passend zur Donau-Arena ausgewählt worden, erklärt Armin Wolf, der die Pressekonferenz moderierte. Doch auch zur Baseball-Arena würde der Name passen – und eine Kooperation mit den Legionären irgendwann in der Zukunft sei angedacht. Als nächstes Projekt werden in ein paar Wochen die „Eisbären Traumpfoten“ der Öffentlichkeit vorgestellt, verriet Christian Sommerer. Höchstwahrscheinlich wird dann auch schon der erste Vierbeiner mit seiner Halterin mit von der Partie sein, wenn die Eisbären wieder zeigen: Sport ist viel mehr als nur Sport!