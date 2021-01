Neu ausgewählt „Team Regensburg“ – 50.000 Euro für 30 Spitzensportlerinnen und -sportler

30 Spitzensportlerinnen und -sportler dürfen sich auch dieses Jahr wieder über eine Förderung durch die Stadt Regensburg freuen. Insgesamt 50.000 Euro stehen für die Athletinnen und Athleten zur Verfügung und werden nach Alter und finanzieller Situation verteilt.

Regensburg. „Ich bin stolz, dass wir in Regensburg diese Form der Unterstützung für unsere Spitzensportler schaffen konnten. Es gibt nur wenig Städte, die eine vergleichbare Form der Förderung haben“, freut sich Sportbürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein.

Seit 2016 die Richtlinien zur Förderung des Leistungs- und Spitzensports im Stadtrat beschlossen wurden, konnten schon mehr als 65 Sportlerinnen und Sportler unterstützt werden, manche von ihnen sogar mehrmals. „Diese Förderung ist natürlich nur ein bescheidener Beitrag. Als Kommune, die mit Steuergeldern wirtschaftet, sind wir einfach eingeschränkt. Aber wir hoffen, die Sportlerinnen und Sportler sehen es als Anerkennung ihrer Leistungen für die Stadt“, erklärt Sportamtsleiter Johann Nuber.

Um den Geförderten zusätzlich noch etwas Besonderes zu bieten, wurde zeitgleich das sogenannte „Team Regensburg“ geschaffen. Der Gedanke dahinter ist, die Sportlerinnen und Sportler und ihren Sport in Regensburg bekannt zu machen, aber auch den Austausch untereinander zu fördern. Dazu werden vom Amt für Sport und Freizeit verschiedene Aktionen geplant und die Athletinnen und Athleten auch bei Veranstaltungen miteinbezogen. So war das Team Regensburg schon zweimal bei der Aktion „Energie wird Natur“ vertreten und hat sich auch beim Inklusiven Sportfest 2019 am Oberen Wöhrd eingebracht.

„Wegen Corona konnten wir letztes Jahr leider nicht so aktiv sein wie sonst. Wir hoffen aber, dass wir dieses Jahr das Team wieder besser in Szene setzen können“, sagt Sportbürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein.