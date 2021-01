Ein Jahr Corona Sportjugend Regensburg lädt zur „Berliner Stunde“ mit Ulrich Lechte

Ulrich Lechte. Foto: Petra Homeier/Büro Ulrich Lechte

Wir blicken zurück auf ein Jahr im Corona-Modus. Ausgefallen sind in der sportlichen Jugendarbeit viele Fahrten und Zeltlager. Internationale Jugendarbeit war gar nicht möglich. In der Schule gibt es wochenlang Unterricht „online“ – mehr oder weniger produktiv. Sport ist derzeit nur im Freien und maximal zu zweit möglich. Wettkämpfe, Fußballspiele, Feiern und Feste in der Jugendarbeit – Fehlanzeige! Wie wird das Jahr 2021? Welche Perspektiven hat die sportliche Jugendarbeit?