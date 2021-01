SSV Jahn informiert Federico Palacios schließt sich per Leihe dem MSV Duisburg an

Der SSV Jahn verleiht Federico Palacios (25) bis Saisonende 2020/21 an den Drittligisten MSV Duisburg. Palacios besitzt beim SSV Jahn einen Vertrag bis 30. Juni 2022.

Regensburg. Federico Palacios spielt ab sofort in der Saison 2020/21 für den MSV Duisburg. „Bereits seit längerem war klar, dass alle Beteiligten eine Leihe von Rico anstreben. Mit dem MSV Duisburg haben wir nunmehr einen passenden Leihverein gefunden. Rico ist für den MSV ein absoluter Wunschspieler. Im Ergebnis erwarten wir uns daher von Rico in der Restsaison nun möglichst viel Spielpraxis und natürlich auch gute Spielleistungen“, begründet Jahn-Geschäftsführer Profifußball Christian Keller die Ausleihe des Offensivspielers.

Federico Palacios war im September 2019 vom 1. FC Nürnberg zum SSV Jahn gewechselt. Der 25-Jährige war beim SSV Jahn bisher zu neun Einsätzen in der zweiten Bundesliga (ein Spiel im DFB-Pokal) gekommen. „Persönlich will ich in den kommenden Monaten wieder mehr Spielpraxis sammeln und weiter hart an mir arbeiten. Zudem möchte ich dem MSV Duisburg mit meinen Qualitäten dabei helfen, seine Saisonziele in der 3. Liga zu erreichen“, erklärt Palacios.