Leichtathletik LG Telis Finanz in der deutschen Vereinswertung wieder einstellig

„Diese nur für Experten aussagekräftige Auswertung ist Balsam für meine Seele. Wir scheinen in Regensburg in den letzten Jahren vieles richtig gemacht zu haben“, sagt Telis-Teamchef Kurt Ring zur neu erschienenen DLV-Vereinswertung 2020. Erstmals seit 2013 nimmt das Regensburger Team dort bei der Zusammenfassung aller Altersklassen (außer Altersklasse Senioren ab W/M35) mit Platz 8 wieder einen Top-ten-Rang ein.

Regensburg. Noch erfreulicher ist: In der Paradeklasse der Männer (All-in-one-Kategorie) führen die Domstädter sogar die Vereinswertung mit 45 Platzierungen vor dem Giganten TSV Bayer 04 Leverkusen (43 Platzierungen) an. Bei den Frauen führt Leverkusen mit 66 Platzierungen jedoch deutlich vor dem Rest Deutschlands, aber auch dort haben sich die Telis-Frauen mit 37 Nennungen knapp hinter der LG Nord Berlin (38 Platzierungen) auf Rang drei im Spitzenbereich eingeordnet.

„Man mag uns vielleicht ankreiden, dass wir zu wenig Plätze im Nachwuchsbereich aufweisen, aber was da bei uns dann als Talent auffällt, kommt häufig öfter bis ins Höchstleistungsalter der Männer und Frauen durch als woanders“, erörtert Ring die Sachlage noch ein wenig mehr. Prunkstück der Regensburger ist natürlich das auch im Pandemiejahr 2020 wieder sehr starke Laufteam, deutlich verstärkt in der zurückliegenden Saison durch ein groß auftrumpfendes Langsprintteam. Insgesamt gehört die LG Telis Finanz erneut wieder zu den führenden Leichtathletikclubs in Deutschland. Aus bayerischer Sicht gesehen liegt die LG Stadtwerke München (Platz 4) dennoch mit 157 Gesamtnennungen deutlich vor den Regensburgern (124 Nennungen). Zurückzuführen ist dieser Unterschied zu den Domstädtern auf die wesentlich breitere Disziplinpalette und ihren sehr starken U18/20-Jugendbereich.

Ebenfalls nach oben ging die Kurve für den SWC Regensburg. 2019 landeten die „Roten“ noch auf Rang 48 (44 Punkte), diesmal waren es 67 Zähler und eine Verbesserung um gleich 16 Plätze auf Rang 32. Zusammen würden es die beiden Regensburger Vereine übrigens auf satte 191 Punkte bringen, womit sie auf Anhieb auf dem zweiten Platz in Deutschland landen hätten können. Insgesamt zeigte sich die Leichtathletik aus der alten Römerstadt auch im von der Corona-Pandemie gebeutelten Jahr von einer noch stärkeren Seite als in den zurückliegenden Jahren.