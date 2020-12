Web-Seminare Sportjugend Regensburg digital unterwegs

Hart getroffen wird derzeit der Kinder- und Jugendsport im Breitensport. Auch die Sportjugend Regensburg hat das gesamte Präsenzangebot einstellen müssen und bietet daher Web-Seminare an.

Regensburg. Wie man mit Fotos und Videos Jugendarbeit einfach und gut darstellen kann, erläutert Philipp Seitz insgesamt 15 ehrenamtlichen Mitarbeitern in einer Online-Schulung. „Videos lassen sich leicht erstellen und sprechen junge Leute an“, so Seitz, Vorsitzender des Stadt- und Bezirksjugendrings Oberpfalz. Videos oder Fotos sollten lebendig und nicht statisch sein. Am Ende gab es noch eine spontane Übung mit einem Bild der Seminarteilnehmer zum bevorstehenden Weihnachtsfest.

Für das kommende Jahr sind bereits vier Web-Seminare der BSJ geplant, so der Vorsitzende Detlef Staude. Themen sind Zeitmanagement, Ideen für Jugendarbeit in Vereinen, Förderung von Jugendbildungsstätte und ein Austausch mit dem Bundestagsabgeordneten Uli Lechte zur Bundespolitik in Corona-Zeiten.