Eishockey Spielort-Änderung – die Black Hawks Passau kommen zu den Eisbären nach Regensburg

Dass die Eisbären Regensburg in dieser Saison noch ungeschlagen sind, ist auch ein großer Verdienst der Torhüter. Foto: Andreas Nickl

Das Ligaspiel der Eisbären gegen den Aufsteiger Black Hawks Passau findet wie geplant am Dienstag, 1. Dezember, um 20 Uhr statt, allerdings nicht in der Dreiflüsse-Stadt, sondern in der Regensburger Donau-Arena.