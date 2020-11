Anpfiff um 20 Uhr Eisbären empfangen Starbulls Rosenheim – behalten die Regensburger eine „weiße Weste“?

Foto: arsito/Melanie Feldmeier

Mit einer eindrucksvollen Serie von sechs Siegen in sechs Spielen haben die Eisbären Regensburg nicht nur ihren Führungsanspruch, sondern auch die Tabellenspitze in der Oberliga Süd markiert. Am Freitagabend, 27. November, um 20 Uhr, gastieren die Starbulls Rosenheim in der Donau-Arena, die bislang drei Ligaspiele absolviert und gewonnen haben.