Corona-Pandemie Jahn-Heimspiel gegen Braunschweig findet ohne Zuschauer statt

Das Jahn-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Freitag, 23. Oktober, 18.30 Uhr, muss aufgrund des hohen Sieben-Tage-Inzidenzwertes in Regensburg ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Regensburg. Die beiden ersten Heimspiele der Saison 2020/21 gegen den 1. FC Nürnberg und gegen den Karlsruher SC hatten vor 3.011 bzw. 3.042 Zuschauer stattgefunden. Die Partie gegen Eintracht Braunschweig am Freitag muss nun wieder ohne Zuschauer stattfinden. Grund dafür ist der Anstieg der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Regensburg auf einen Wert von 54,9 am Donnerstag (Corona-Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Ausschließlich bis zu einem Inzidenzwert von maximal 35 am Austragungsort hätte die Partie auf Grundlage der von Bund und Ländern für den Profisport bzw. den Profifußball erlassenen Vorgaben von bis zu 3.042 Zuschauern (20 Prozent der Stadionkapazität) besucht werden dürfen. Ein Absinken der Sieben-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert von 35 ist bis zum Freitag im Stadtgebiet Regensburg nicht mehr möglich.