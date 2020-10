Leichtathletik Miriam Dattke überragt beim Wöhrd-Zehner Soloshow der Telis-Läuferin über zehn Kilometer

Miriam Dattke beim Wöhrd-Zehner. Foto: Kiefner Sportfoto

Der Wöhrd-Zehner wurde von 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in drei Läufen bei den derzeit komplizierten Vorbedingungen freudig angenommen. Eine überragende Soloshow legte dabei Lokalmatadorin Miriam Dattke (LG Telis Finanz) auf die Straße am Oberen Wöhrd in Regensburg.