Verband atmet auf Wettkampfspielbetrieb im bayerischen Amateurfußball kann am 19. September starten

Foto: Rafikova Yana/123rf.com

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann haben anm Dienstag, 8. September, im Anschluss an die Sitzung des Ministerrates mitgeteilt, dass der Wettkampfspielbetrieb im bayerischen Amateurfußball mit einer begrenzten Zahl an Zuschauern analog zum Kulturbetrieb – wie vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) gefordert – zum geplanten Datum am 19. September im Freistaat wieder aufgenommen werden kann.